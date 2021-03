Bis zum 30. September werden in der Kleinottweilerstraße, die in Bexbach aus der Stadtmitte in Richtung Homburg führt, neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Die Stadtwerke Bexbach und der Landesbetrieb für Straßenbau lassen die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung ausführen – im Moment noch mit Baustellenampel für beide Fahrtrichtungen. Ab Samstag, 13. März, darf man in die Kleinottweilerstraße von Homburg her ab dem Kreisel Hochstraße (Rewe, Lidl) nicht mehr stadteinwärts einfahren. Die Durchfahrt ist dann nur noch stadtauswärts (Foto) vom Hotel Krone an der Einmündung Niederbexbacher Straße bis zum Hochstraßenkreisel möglich. Eine Umleitung wird über Hochstraße, Obere Hochstraße, Martin-Luther- und Frankenholzer Straße bis zum Streitweg ausgeschildert.