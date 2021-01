Weitere Hundetoiletten fehlen laut SPD im Ortsteil Schauernheim. Deshalb hat sie beantragt, jeweils ein Exemplar im Assenheimer Weg am Feldrand, im Gronauer Weg am Feldrand und an der Einmündung der Lorscher Straße in die Untergasse aufzustellen.

„Unser Bauhofleiter Olaf Feustel hat deswegen schon viele Beschwerden der Anwohner erhalten“, bestätigte Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) das Problem mit den Hinterlassenschaften der Hunde. Denn die Tierbesitzer lassen den Kot ihrer Vierbeiner oftmals einfach überall herumliegen. Im Ortsteil Dannstadt sei ein solches Hunde-WC bereits an der neuen Gewerbestraße aufgestellt worden. „Das war eine Gratislieferung, die der Bauhofleiter ausgehandelt hat“, berichtete Winkelmann.

Schwarze Schafe unter Hundehaltern

Die Modelle für Schauernheim seien schon bestellt, die von der SPD-Fraktion ausgemachten Schwerpunkte richtig erkannt. Es werden rote Plastiktüten zum Einsatz kommen, die gut und damit leicht erkennbar sind. „Der normale Weg sollte eigentlich sein, dass die Betreffenden den Hundekot mit Tüten aufsammeln und zu Hause im Hausmüll entsorgen“, fand Marc Hauck (FDP). Aber es gebe unter den Hundebesitzern nun mal viele schwarze Schafe, weshalb Hundetoiletten nötig seien.

Almut Schaab-Hehn (Grüne) interessierte, weshalb die Ortsbürgermeisterin das einfach ohne Ratsbeschluss in die Wege leiten konnte. Die Antwort: „Das liegt in meinem Ermessensspielraum“, sagte Winkelmann. Der reiche bis zu 7600 Euro. Höhere Beträge muss der Rat oder ein Fachausschuss genehmigen.