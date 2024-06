Vermutlich zu schnell unterwegs war nach Angaben der Polizei ein 18-Jähriger Hochdorfer am Donnerstag mit einem Mietwagen. In der Haardtstraße in Dannstadt verlor er die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro. Der 18-Jährige wurde nicht verletzt.