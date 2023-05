Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Welt der Spitzen ist Gisela Graff-Höfgen eine absolute Expertin, ihr Buch über die filigrane Handarbeit ist so etwas wie ein Standardwerk. Nun ist es auf Polnisch erschienen. Denn in Oppeln gab es eine Ausstellung über die Geheimnisse der schlesischen Spitze. Und da ist Fachwissen gefragt.

Erstmals 1974 behandelt und heute noch genauso aktuell wie damals? Das schafft wirklich nur ein „Spitzen“-Thema. Vor 46 Jahren fasste die am Niederrhein geborene Autorin Gisela Graff-Höfgen