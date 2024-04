Beim Internationalen Westerwald-Cup 2024 haben sich die Karateka des Goju-Ryu Karatevereins Schifferstadt vier Medaillen erkämpft.

Viele internationale Athleten waren in Puderbach (Westerwald) am Start: 670 Teilnehmer aus 119 Vereinen aus den Ländern Algerien, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Nepal, Spanien, Tunesien und Ungarn. Gold und Silber gingen an Marvin Egerland, der im Kumite männliche U21 bis 60 Kilogramm siegte und im Kumite Männer Leistungsklasse bis 60 Kilogramm Zweiter wurde. Bei den Frauen sicherte sich Alice Giordano mit ihrem dritten Platz im Kumite weibliche U16 bis 47 Kilogramm die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze ging an Verena Stroh in der Kata weibliche U16. Knapp die Medaillenränge verpassten Emilia Weißenmayer, Kumite weibliche U16 über 61 Kilogramm, und Yann Horn, Kumite männliche U16 bis 70 Kilogramm, die jeweils Rang fünf erreichten.