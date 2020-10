Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Friedenstraße in Dannstadt haben die Täter am Donnerstag zwischen 8 und 14.30 Uhr nicht nur mehrere Räume durchsucht und Wertgegenstände entwendet, sondern auch die Biotonne mitgenommen. Die Polizei vermutet, dass darin das Diebesgut transportiert worden ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.