Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montagabend ist die Frist abgelaufen: Bis 18 Uhr mussten Parteien, Gruppierungen und Einzelbewerber ihre Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 9. Juni einreichen. Eine Übersicht, wer sich wo im Speyerer Umland zur Wahl stellt.

In Otterstadt wird am 9. Juni definitiv ein neuer Ortsbürgermeister oder eine neue Ortsbürgermeisterin bestimmt. Amtsinhaber Bernd Zimmermann (CDU) tritt nach 15 Jahren nicht noch einmal an.