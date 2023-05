Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die neuen Gewerbeflächen in Dannstadt-Ost ist ein neues Pumpwerk nötig. Der Bau war unerwartet schwierig. Für die zusätzlichen Arbeiten und Verzögerungen ordern die Baufirmen mehr Geld. In einem Fall will die Kommune aber nicht zahlen. Es geht um eine sechsstellige Summe. Droht ein Rechtsstreit?

Auch im erweiterten Gewerbegebiet Dannstadt-Ost wird in den Betrieben, die sich dort ansiedeln, Abwasser anfallen. Dieses kann nur mit einem neuen Pumpwerk in der Angelstraße aus dem