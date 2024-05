Die Vorfahrt eines 45-jährigen Autofahrers missachtete am Donnerstag gegen 16.10 Uhr ein 20-Jähriger Am Übergang vom Konrad-Adenauer-Platz in die Speyerer Straße in Dudenhofen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wollte der 45-Jährige zeitgleich von der Neustadter Straße in die Landauer Straße einbiegen. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Pkw des 45-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.