„The Core“ nennt Habima Fuchs ihre Ausstellung. Die aus Ostrov in der ehemaligen Tschechoslowakei stammende Kunststipendiatin im Herrenhaus Edenkoben stellt damit sich und ihre Arbeit vor. Es geht um den Kern des Lebens und den Menschen mit all seinen Entwicklungsmöglichkeiten.

„Alles, was es gibt, muss der Mensch in seinen Gedanken kreieren. Alles ist beeinflussbar. Alles liegt in meiner Hand,“ sagt Habima Fuchs, und damit ist auch klar, dass sie sich in diesem