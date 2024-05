Kurz vor dem Pfingstwochenende musste die Karlstalschlucht aufgrund von Überflutungen gesperrt werden. „Der gestrige Starkregen hat die Moosalb im Karlstal und weiter flussabwärts über die Ufer treten lassen. Brücken und Wege sind unpassierbar. Eine Begehung ist gefährlich“, meldete die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl am Samstag. Feuerwehr und Bauhof hatten sämtliche Zugangswege zur Schlucht abgesperrt. „Die Sperrung bleibt bis auf Weiteres bestehen“, erklärte Bürgermeister Peter Degenhardt. Man müsse am Dienstag zuerst mit dem Forst besprechen, wie es nun weitergehe. So müssten zunächst alle Brücken und Stege auf ihre Statik hin überprüft werden. „Wir werden die Wege erst wieder freigeben, wenn alle Brücken und Stege wieder instand gesetzt sind“, so der Bürgermeister. Die Sperrung betrifft auch die Wanderwege „Pfälzer Waldpfad“, den „Rundwanderweg Karlstalschlucht“ und den „Spazierwanderweg Karlstalschlucht“. Im Verlauf des Samstags entspannte sich die Lage nach und nach, die Moosalb führte jedoch auch noch am Samstagnachmittag gewaltige Wassermassen mit sich.