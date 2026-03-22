Dannstadt-Schauernheim Vor der Polizei betrunken vom Rad gefallen

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Ein Radfahrer, der ohne offensichtlichen Grund von Rad fiel, ist der Polizei in Dannstadt-Schauernheim am Freitagnachmittag am Rathausplatz aufgefallen. Wie die Beamten mitteilen, wurde der 40-Jährige, der bei seinem Sturz unverletzt geblieben war, anschließend kontrolliert: Der Atemalkoholtest zeigte 2,31 Promille an. Er konnte nicht weiterfahren, durfte es aber auch nicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

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