Volker Mansky (parteilos) hat das Rennen in Altrip gemacht und das sehr eindeutig. Der 46-Jährige hat 78,2 Prozent der Stimmen bekommen und geht damit in eine zweite Amtszeit. „Damit habe ich ungefähr gerechnet. Ich habe immer gesagt 77 Prozent“, sagt Mansky. Er sei von vorneherein guter Dinge gewesen, jetzt aber froh, dass das Ergebnis da sei. „Sechs Wochen Wahlkampf habe ich hinter mir, den ich sauber geführt habe. Das haben die Wähler sicher anerkannt. Ich hatte ein tolles Team um mich, das mich unterstützt hat. Jetzt wird gefeiert.“ Von Beruf ist Mansky selbstständiger Elektrotechnikermeister. Er ist in Altrip aufgewachsen, verheiratet und hat zwei Kinder. „Es war zu erwarten, meine Hoffnung war eine andere“, sagt Tobias Hook. Der 61-Jährige war als unabhängiger Kandidat angetreten und hat 21,8 Prozent der Stimmen erhalten. Die Wahlkampfzeit sei spannend gewesen, er wolle sie nicht missen. Die Wahlbeteiligung in Altrip: 53,3 Prozent.