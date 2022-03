Die erste Runde der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist vorbei, nun steht am 27. März die Stichwahl zwischen Harald Löffler (CDU) und Silke Schmitt-Makdice (SPD) bevor. Stefan Schall, Leitender Beamte der Verwaltung, kündigt auf RHEINPFALZ-Nachfrage an, dass Wahlberechtigte, die am Sonntag per Briefwahl abgestimmt haben, auch für die Stichwahl in drei Wochen Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen. Wann das sein wird, kann Schall noch nicht sagen. Die Verwaltung arbeitet derzeit an der Vorbereitung der Unterlagen. Wer im Wahllokal seine Stimme abgegeben hat und nun per Briefwahl wählen will, kann die Unterlagen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde unter www.vgrd.de oder mithilfe seiner Wahlbenachrichtigung beantragen. Dem Büroleiter zufolge haben von 8578 Wählern am Sonntag 6371 Personen per Briefwahl abgestimmt (Anteil 74 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 49,9 Prozent und damit laut Schall für eine Bürgermeisterwahl im oberen Bereich. Landtags- und Bundestagswahlen locken mehr Wählerinnen und Wähler an die Urne: Die Wahlbeteiligung in der Verbandsgemeinde lag bei 71 Prozent (Landtagswahl 2021) beziehungsweise bei 82 Prozent (Bundestagswahl 2021).