Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Entscheidung ist vertagt: Wer der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird, entscheidet sich in einer Stichwahl am 27. März. In die zweite Runde geschafft haben es CDU-Kandidat Harald Löffler aus Harthausen und die Hanhofener Sozialdemokratin Silke Schmitt-Makdice. Grünen-Bewerber Matthias Hoffmann und FDP-Mann Justus Rabe landeten am Sonntag auf den Plätzen drei und vier.

Als um kurz vor 19 Uhr die Ergebnisse aus den ersten beiden ausgezählten von sieben Wahlbezirken vorliegen, stehen bereits jene beiden Kandidaten auf den vorderen Plätzen, die dort