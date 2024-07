Aktuell kommt es laut Polizeiangaben in Mutterstadt und Ruchheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen unter anderem Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Wie die Polizei mitteilt, verunsichern und manipulieren die Anrufer ihre Opfer mit geschickter Gesprächsführung derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Wer im Bereich Mutterstadt, Ruchheim und Umgebung etwas Ungewöhnliches beobachtet, wird gebeten, die Polizei am jeweiligen Wohnort zu verständigen.