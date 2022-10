Ein Rauchmelder hat Anwohner des Martinsrings am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr aufgeschreckt. Nach Angaben der Polizei versuchten sie vergebens, den Bewohner der betreffenden Wohnung zu wecken und verständigten Feuerwehr und Polizei. Da auch diese nichts erreichten, nutzte die Feuerwehr eine Drehleiter, um an das Küchenfenster zu gelangen. Plötzlich öffnete der verschlafene und alkoholisierte Bewohner den Rettungskräften. Der 38-Jährige hatte laut Polizei eine Tiefkühlpizza in den Backofen geschoben, war dann jedoch eingeschlafen. Die verkohlte Pizza löste den Alarm aus, den der Mann verschlief. Das Anwesen musste von der Feuerwehr belüftet werden.