Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass es aufgrund der Feiertage an Ostern im April zu veränderten Abfuhrterminen kommt. Die Abfuhren verschieben sich wie folgt: von Freitag, 3. April, auf Samstag, 4. April, von Montag, 6. April, auf Dienstag, 7. April, von Dienstag, 7. April, auf Mittwoch, 8. April, von Mittwoch, 8. April, auf Donnerstag, 9. April, von Donnerstag, 9. April, auf Freitag, 10. April, von Freitag, 10. April, auf Samstag, 11. April. Alle Terminverschiebungen sind im gedruckten Abfuhrkalender sowie auf der Homepage der Kreisverwaltung und der Abfall-App bereits berücksichtigt.