Die Polizei sucht den Fahrer einer weißen Limousine, der am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Unfall auf der L533 zwischen Waldsee und B9 verursacht hat. Eine 18-jährige Fahranfängerin war zu der Zeit dort unterwegs, als ihr in einer Kurve eine weiße Limousine oder ein weißer Kombi entgegenkam. Dieser geriet auf ihre Fahrbahn und touchierte das Auto der jungen Fahrerin. Um einen Frontalunfall zu vermeiden, habe sie nach rechts ausweichen müssen, wobei sie mit einem Leitpfosten zusammenstieß. An ihrem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Das weiße Fahrzeug, das weiterfuhr, dürfte einen Streifschaden auf der Fahrerseite haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.