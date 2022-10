Ein Traktor hat am Montag gegen 15.10 Uhr auf der L530 von Hochdorf-Assenheim nach Dannstadt-Schauernheim am Kreisverkehr am Ortsausgang Hochdorf ein Teil seiner Tür verloren. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr über das Teil. Laut Polizei entstand an ihrem Auto ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Fahrer des Traktors fuhr weiter. Der Beschreibung nach handelt es sich um ein grünes Fahrzeug, vermutlich der Marke John Deere. Wer weitere Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.