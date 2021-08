Auf der „Vier-Wege-Kreuzung“ der L528 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim hat es am Montagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 87 Jahre alte Autofahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gegen 16.39 Uhr die Kreuzung aus Dudenhofen kommend überqueren wollen, dabei aber das Auto eines 19-Jährigen Fahrers aus dem Rhein-Pfalz-Kreis übersehen, der aus Richtung Böhl-Iggelheim – für sie also von links – kam. Durch den folgenden Zusammenprall sei der Wagen der 87-Jährigen in die Böschung geschleudert worden.

Im Auto des 19-Jährigen sei die Schwester des Mannes, eine 37 Jahre alte Österreicherin, die auf der Rückbank saß, leicht verletzt worden; sie musste ins Krankenhaus. Der Fahrer selbst und das kleine Kind der Frau, das sich ebenfalls im Auto befand, seien unverletzt geblieben, ebenso die 87-Jährige im anderen Auto. Beide Wagen seien allerdings wirtschaftliche Totalschäden, so die Polizei, die den materiellen Gesamtschaden auf rund 13.000 Euro schätzt. Die Kreuzung sei für rund anderthalb Stunden halbseitig gesperrt gewesen, so die Polizei.