Sechs Wochen Spiel und Spaß: In den Wald oder aufs Wasser führen die Sommerferienangebote der Kinder- und Jugendpflege der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Rund 120 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahre können an der Alternative zu den wegen Corona abgesagten Ortsranderholungen teilnehmen. Die Anmeldung ist bis 14. Juni 2020 möglich.

Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien ein wenig Abwechslung vom Corona-Alltag zu bieten und Familien wenigstens etwas Entlastung zu verschaffen, das war laut Verwaltung das große Ziel der Kinder- und Jugendpflege der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim bei der Suche nach einer Alternative zu den abgesagten Ortsranderholungen. Dabei habe es gegolten, den Spagat zwischen einem gewohnt umfangreichen und vielseitigen Programm sowie den erforderlichen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung zu schaffen. Dies sie gelungen.

So soll es in Anlehnung an das bisherige Sommerferienangebot auch trotz Corona drei eigenständige Ferienangebote geben. Nachdem zunächst allen Familien mit dringendem Betreuungsbedarf ein Platz zugesichert werden konnte, sind nun noch weitere Plätze für berufstätige Alleinerziehende und Eltern frei, heißt seitens der Verwaltung.

Wald und Wasser – Klettern und Paddeln

Demnach stehen Ausflüge auf dem Wasser ebenso auf dem Programm wie Erkundungstouren im Wald. Ein erlebnissportliches Programm mit Paddel- und Wandertouren soll beispielsweise durch die südlichen Rheinauen führen. Das zweite Angebot orientiert sich an der bisherigen Wald-Ortsranderholung. Hierbei geht es vorzugsweise in Richtung Neustadt, wo auf einer Slackline balanciert, ein Flitzebogen geschnitzt oder eine Schnitzeljagd ausprobiert werden kann. Die Basisstation des dritten Angebots liegt in Neustadt-Hambach. Auf einem größtenteils von Wald umgebenen Zeltplatz kann gespielt, gegrillt und gechillt werden. Und auch für Regentage haben sich die Jugendpfleger einiges ausgedacht.

Das Corona-Ferienprogramm der Kinder- und Jugendpflege der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim deckt die kompletten Sommerferien ab, schreibt die Verwaltung. Insgesamt können rund 120 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahre daran teilnehmen – vorausgesetzt, sie wohnen in der Verbandsgemeinde. Eine Anmeldung ist jeweils für eine Woche möglich, die Kosten betragen 50 Euro. Abfahrt und Ankunft sind in der Verbandsgemeinde. Wie das Programm im Detail ablaufe, hänge einerseits von der generellen Corona-Entwicklung ab, andererseits davon, wie viele Teilnehmer sich anmelden, wie alt sie sind und wie viele Helfer und Fahrer zur Verfügung stehen.

Die Anmeldung ist ab sofort uns bis 14. Juni per E-Mail an freizeiten@vgds.de möglich. Eltern werden gebeten, bei der Anmeldung den Namen, Adresse, Alter des Kindes und vor allem die gewünschte Ferienwoche anzugeben.