Am 17. Januar hat die Kita Wirbelwind eröffnet. Oder besser gesagt die alte Kita Wirbelwind in neuen Räumen. Allerdings bestand dafür zu diesem Zeitpunkt keine Betriebserlaubnis. Nun hat das Landesjugendamt sie erteilt. Aber eine Rechnung ist offen.

Der Druck, die Kita Wirbelwind zu eröffnen, war da. Die Betriebserlaubnis fehlte, als die Einrichtung in der Carl-Reiß-Straße am 6. Januar an den Start gehen wollte. Und das Chaos war