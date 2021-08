In der Carl-Zimmermann- und der Ernst-Reuter-Straße in Dudenhofen werden ab Montag, 30. August, teilweise Stromleitungen verlegt, um das Neubaugebiet „Dreißig Morgen“ zu erschließen. Nach Angaben von Peter Wüst von den Werken werden die Kabel überwiegend in die Gehwege eingebracht. Die Arbeiten werden ihm zufolge etwa sechs bis sieben Wochen in Anspruch nehmen.