Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sternsinger-Aktion in der Pfarrei Heiliger Sebastian wird 2021 anders ablaufen als bisher. Besuche an der Tür sind nicht möglich. Und auch in Maxdorf musste das Organisationsteam umplanen.

Die Sternsinger werden wieder Spenden für wohltätige Zwecke sammeln. In diesem Jahr unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Wegen der aktuellen Corona-Lage