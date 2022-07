Ein auf der Fahrbahn liegender Ytong-Stein ist einer Autofahrerin am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Laut Polizei überfuhr sie gegen 16 Uhr mit ihrem Wagen das klobige Teil auf der L454 zwischen den Ortsteilen Dannstadt und Schauernheim. Die Ölwanne ihres Wagens wurde dabei beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden, es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für rund zwei Stunden gesperrt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde in der Speyerer Straße ebenfalls ein Ytong-Stein auf dem Gehweg festgestellt. Aktuell laufen Ermittlungen zu Baustellen in der Nähe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.