Die Aktion Stadtradeln startet wieder – und der Rhein-Pfalz-Kreis radelt mit. Vom 7. bis 27. Mai heißt es: Raus aus dem Auto, rauf aufs Fahrrad für ein besseres Klima und die Gesundheit.

Stadtradeln ist ein internationaler Wettbewerb des Klima-Bündnisses, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Diese Aktion gibt es seit 2008, seit 2019 treten Kreisbewohner und Kommunalpolitiker – die gesondert gezählt werden – im Rhein-Pfalz-Kreis für mehr Klimaschutz und Radverkehr kreisweit in die Pedale. Also jetzt bereits zum fünften Mal. Waren bei der Premiere außer dem Kreis selbst nur Schifferstadt und die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim und Lambsheim-Heßheim am Start, so machen inzwischen alle Gemeinden außer Mutterstadt mit. „Dieses Jahr ist für die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim etwas Besonderes, da sie den Stadtradeln-Flyer des Kreises zieren wird“, freut man sich dort.

Mitmachen können alle, die im Rhein-Pfalz-Kreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Kilometer können gesammelt werden für die eigene Kommune, den Kreis, ein Team. 85 dieser Teams aus dem Landkreis haben sich bisher für die aktuelle Kampagne angemeldet, teilweise Vereine, Parteien, Kitas, Schulen und andere Einrichtungen, die antreten. Aber auch private Mannschaften, die so originelle Namen tragen wie „Nur die Hade“, „Schorle-Radler“, „Das Amt radelt“ oder „Tour de Stahl“.

Allerdings sind die Anmeldezahlen ausbaufähig: Bisher haben sich laut der Stadtradeln-Homepage erst 414 „Kreisradler“ registriert. Im vergangenen Jahr waren es 1820, der Rekord waren bisher 2364 im Jahr 2021. Da war Mutterstadt auch noch mit dabei.

Fleißige Radler können auch Preise gewinnen

Laut Kreisverwaltung können Fahrradneulinge, die die Aktion als Motivation sehen, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen, sich bei ganz unterschiedlichen begleitenden Aktionen und Veranstaltungen mit erfahrenen Radfahrern austauschen. „Bei Fahrradtouren – alleine oder gemeinsam – haben diese manchmal auch die Chance, von ihrem Fahrrad aus die Umgebung ihres Wohn- oder Lebensorts ganz neu zu entdecken“, heißt es. Gezählt werden neben den Teilnehmern und den erradelten Kilometern auch die Einsparungen an CO 2 -Emissionen.

In Schifferstadt, ebenfalls als Einzelkommune schon zum fünften Mal am Start, wurde eifrig die Werbetrommel gerührt. Und hier haben sich bis jetzt auch mit Abstand die meisten Teilnehmer angemeldet: 108 waren es am Donnerstag. „Alle Teilnehmer können hochwertige Preise rund ums Rad gewinnen“, erinnern die Organisatoren aus der Rettichmetropole an ein weiteres Schmankerl der bundesweiten und in mehreren Ländern stattfindenden Kampagne. In der Stadtradeln-App können alle Fahrradfreunde ihre gefahrenen Kilometer festhalten. Wer ein eigenes Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten will, kann sich auf www.stadtradeln.de/schifferstadt registrieren. Bei Rückfragen helfen hier die städtischen Klimaschutzmanagerinnen Eva Landmesser und Nicole Dörr unter der Telefonnummer 06235 44215 oder per E-Mail an eva.landmesser@schifferstadt.de.

Manche Gemeinden planen auch eigene Aktionen. So läutet die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim die diesjährige Stadtradeln-Aktion am Eröffnungstag, 7. Mai, mit einem kleinen Fest bei der Grillhütte Beindersheim ein. Erika Demski, Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde, möchte die bisherigen Rekorde aus dem Jahr 2020 mit 21.577 gesammelten Kilometern gerne übertreffen, heißt es.

Noch Fragen?

Anmeldungen zum Stadtradeln sind möglich bis einschließlich 27. Mai unter www.stadtradeln.de/rhein-pfalz-kreis. Bei Fragen stehen die lokalen Koordinatoren in den Kommunen oder die Koordinatorin der Kreisverwaltung zur Verfügung. Die jeweiligen Kontaktmöglichkeiten stehen auf der Website www.stadtradeln.de/rhein-pfalz-kreis.