„Das ist super gelaufen. Nächstes Jahr auf ein Neues.“ Was Natalie Hauke, Klimaschutzmanagerin für den Rhein-Pfalz-Kreis, so begeistert, ist die Aktion Stadtradeln. Vom 30. August an haben mehr als 2100 Landkreis-Radler drei Wochen lang Kilometer „geschrubbt“, und das in beachtlichem Umfang: fast eine halbe Million. Gut fürs Klima – und natürlich für die eigene Gesundheit.

Eines steht fest: Im Vergleich zur Premiere im vergangenen Jahr hat die Aktion Stadtradeln im Rhein-Pfalz-Kreis ganz schön viel Fahrt aufgenommen – um im Bild zu