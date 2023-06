Drei Tage lang feiert der Sportclub (SC) Bobenheim-Roxheim am Wochenende auf seinem Gelände am Binnendamm ein Fest. Im Mittelpunkt stehen Fußballspiele und Mitmachaktionen.

Los geht’s am Freitag, 16. Juni, 18 Uhr, mit einem Benefizspiel: Der Ü32-Pokalsieger des SC tritt gegen Roger Lutz, Marco Kurz und Buli-Friends an. Pfälzer Bundesligalegenden wie Tobias Sippel, Srdjan Lakic, Sidney Sam und Florian Dick machen mit. Anschließend spielt das Duo Mondays.

Am Samstag, 17. Juni, wird ab 15 Uhr – organisiert von Jan Freer – der Cup der Firma Fielmann AG ausgetragen. 24 Filialen aus ganz Europa treten gegeneinander an. Ab 14 Uhr werden Mitmachaktionen in Gymnastik und Fitness sowie für Kinder angeboten. Für Musik und Stimmung am Abend wurde DJ Timo verpflichtet.

Am Sonntag, 18. Juni, startet das Fest bereits um 9 Uhr mit Pilates, Step Workout und Dance Mix. Hierfür ist laut Vorstand eine Anmeldung notwendig. Dann lautet die Frage: Wer gewinnt den Fielmann-Wanderpokal? Ab 11 Uhr geht’s mit Mitmachprogrammen und Unterhaltung für Kinder weiter. Die SC-Handballabteilung bereitet für die Besucher regionale Gerichte zu, an der SC-Bar werden Cocktails gemixt, während die Mitglieder der Gymnastikabteilung für das Kuchenbüfett und die Fußballer für die Getränke zuständig sind.

Fußballturnier und Benefizspiel

SC-Vorsitzender Christian Reber blickt gespannt auf das Wochenende, schließlich wird nicht jedes Jahr drei Tage lang gefeiert. Das letzte große Fest des Sportclubs war 2019. Im Grunde habe sich der diesjährige Plan aus fußballerischen Gründen ergeben, erklärt Reber. „Jan Freer aus Bobenheim-Roxheim ist Leiter der Frankenthaler Fielmann-Filiale und hat uns gefragt, ob wir 2023 an zwei Tagen das Fußballturnier des Unternehmens ausrichten können.“ Der Freitag sei schließlich noch drangehängt worden, als ein geplantes Spiel im Rahmen des Trainingscamps habe ausfallen müssen. Gegen das Alternativangebot von Roger Lutz und Marco Kurz, ein Benefizspiel zu veranstalten, „haben wir uns nicht gewehrt“, so Reber.

Der SC-Chef glaubt, dass das Fest eine gute Außenwerbung für den Verein und eine Werbung für den Fußball sein wird. „Und für unsere Jugendlichen ein Goodie“, schließlich kämen ehemalige FCK-Spieler aufs Gelände. Drei Tage Ausschank und Essen, das sei außerdem ein guter Ersatz für das Bürgerfest, das früher an Pfingsten vor dem Bobenheim-Roxheimer Rathaus stattfand und an dem der SC sich immer beteiligt hat. „Wir haben die Festeinnahmen immer gut gebrauchen können“, erinnert sich Reber.

Zu voll darf es an den Vereinsfesttagen am Binnendamm aber nicht werden. „Unsere Obergrenze sind jeweils 1500 Besucher“, erläutert der Vorsitzende und deutet an, dass das Gelände am Clubheim abgesperrt werden könnte. Für das Konzert der Mondays seien schon Hunderte Karten verkauft worden. Eventuell werde man den Vorverkauf vorzeitig beenden, um an der Abendkasse auch noch Tickets für Spontanbesucher aus dem Ort vorhalten zu können.