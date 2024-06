Mit rund 70 Prozent ist die Wahlbeteiligung in nahezu allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim auf einem ähnlichen Niveau wie bei den Kommunalwahlen 2019 – hier und da ist sie sogar etwas höher. Der bundesweite Trend, dass konservative Parteien zulegen, zeigt sich in der VG fast überall dort, wo CDU und FWG zur Wahl angetreten sind.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter