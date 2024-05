Der DLRG-Ortsgruppe Neuhofen würde gerne Umzugskabinen für die Schlicht anschaffen und man habe sie bei einem Gespräch gefragt, ob sich die Gemeinde an der Anschaffung beteiligt. Dies sagte FDP-Gemeinderätin Manuela von Alvensleben in der jüngsten Ratssitzung. Die Kabinen seien sehr einfach und praktisch – mit nur vier Stützen und Brettern in der Mitte. Neuhofens Bürgermeister Ralf Marohn (FDP) erklärte: „Die können wir selber bauen.“ Mitarbeiter des Gemeindeservice würde sich daranmachen. Im Zusammenhang mit dem Badesee Schlicht fragte Anette Winter (parteilos), ob die Rampe für Rollstühle bereits genutzt würde. Marohn bestätigte, dass die Rampe in der Saison genutzt werde. Ob der Bedarf hoch sei, könne er nicht sagen. Bedient würde die Rampe von Mitgliedern der DLRG.