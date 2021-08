Mit dem ersten Schultag am Montag war auch auf den Straßen wieder mehr los. Und just an diesem Morgen wurde die wichtige Zufahrt von der Speyerer Straße in Dudenhofen auf die B39 Richtung Speyer wegen Mäharbeiten komplett gesperrt. „Ein wahrer Schildbürgerstreich, denn ungünstiger als zu einer Uhrzeit, zu der sehr viele Eltern ihre Kinder in die weiterführenden Schulen nach Speyer bringen, geht es nicht“, sagte RHEINPFALZ-Leser Jens Uwe Krämer und berichtete, dass auch Busse wenden mussten. Krämer hätte sich mehr Fingerspitzengefühl vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) gewünscht.

Dem stimmte die Behörde zu. „Die Sperrung erfolgte zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, teilte eine LBM-Sprecherin auf Anfrage mit. Sie erklärte nach Rücksprache mit der Fachabteilung, dass in der zuständigen Straßenmeisterei noch Urlaubsvertretung herrsche. „Der Kollege, der die Mäharbeiten erledigt hatte, wollte diese kurzfristig zum Abschluss bringen und hat dabei jedoch den Zeitpunkt nicht bedacht“, sagte die Behördensprecherin. Ihr zufolge dauerte die Sperrung rund 45 Minuten. Diese konnte nur umgehen, wer mit dem Fahrrad unterwegs war – wie die Radlerin im gelben Anorak, die auf dem Foto rechts zu sehen ist.