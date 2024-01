Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So schnell kann es gehen: Als die Altriper Ratsmitglieder am Donnerstag den Ratssaal betreten haben, stand im Haushaltsentwurf für 2024 noch ein kleines Plus. Als sie ihn später verließen, war daraus ein Minus geworden. Nun bleibt abzuwarten, was die Kommunalaufsicht dazu sagt.

Der Entwurf, den Sachbearbeiterin Claudia Ullrich von der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Rheinauen erstellt hatte, sah im Ergebnishaushalt zunächst einen Jahresüberschuss von 14.730