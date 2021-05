Auch Fußgänger können sich vorschnell von einem Unfallort entfernen. So geschehen am Montag in Dannstadt-Schauernheim, wie die Polizei nun berichtet. Gegen 12.50 Uhr war eine 74-jährige Radfahrerin in der Ludwigshafener Straße unterwegs und laut Zeugenaussage fuhr Richtung Rathausplatz, als zwei erwachsene Personen zu Fuß aus dem Falkenweg gekommen seien. Sie gingen dort mit zwei Kindern und einem Kleinkind im Kinderwagen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe die Radfahrerin ihren Lenker zur Seite reißen müssen und stürzte zu Boden. Die Fußgänger haben der Frau laut Polizei noch etwas zu trinken angeboten, haben dann die Unfallstelle aber verlassen. Sie seien auffällig bunt gekleidet gewesen. Die Radfahrerin erlitt durch den Sturz Schürfwunden an Kopf und Nase und klagte über Schmerzen. Der Rettungsdienst hat sie ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall oder den beteiligten Personen geben können, sollen sich bei der Polizei in Schifferstadt melden: Telefon 06235/495-0, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.rhp/svw