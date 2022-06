Irgendwie hatte es der Ziegenbock geschafft, an die Landesstraße 530 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt zu gelangen. Und das Tier hatte offenbar überhaupt keine Lust, seine neu gewonnene Freiheit wieder aufzugeben. Nachdem ein Zeuge die Polizei in Schifferstadt über den am Straßenrand stehenden Bock informierte, versuchte er zunächst, vor den Einsatzkräften zu flüchten. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich jedoch, das Tier einzufangen, bevor es den Verkehr gefährden konnte. Da vor Ort allerdings kein Besitzer ermittelt werden konnte, brachte die Tierrettung den Bock in eine geeignete Einrichtung.