Die Zahl der Omikron-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Kreisgesundheitsamts, zu dem auch die Städte Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal gehören, nimmt zu. Nach aktuellem Stand sind der Kreisverwaltung sieben bestätigte Omikron-Fälle aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und ein bestätigter Fall aus Speyer bekannt. Der erste Fall sei bereits am 9. Dezember gemeldet worden, „die Bestätigung des Falls ging jedoch erst in der vergangenen Woche bei uns ein“, informiert Kreissprecherin Kornelia Barnewald. Infiziert hätten sich die Personen auf Familien- und Weihnachtsfeiern, im Krankenhaus oder auf Reisen. „Derzeit bestehen in unserem Zuständigkeitsbereich insgesamt 103 Verdachtsfälle“, sagt Barnewald. Bei den Verdachtsfällen gelte es zwischen den klinisch epidemiologischen und den klinisch labordiagnostischen zu unterscheiden. Epidemiologische Verdachtsfälle sind Barnewald zufolge Fälle, bei denen die betroffene Person Kontakt zu einem Omikron-Patienten hatte oder der Verdacht aufgrund eines Auslandsaufenthalts besteht. Labordiagnostische Verdachtsfälle seien Fälle, bei denen ein variantenspezifischer PCR-Test erfolgt ist, jedoch noch kein Ergebnis vorliegt.