Im Harthausener Wald haben Naturschützer am Wochenende nach Fledermäusen geschaut. Dabei entdeckten sie so wenige der Tiere wie kaum einmal in den vergangenen 30 Jahren.

Zahlreiche Interessierte sind vor Corona bei der alljährlichen „Fledermauskontrolle“ Ende Juli mitgegangen, wie Ute Hoffmann erinnert. Gemeinsam mit ihrem Mann Dieter ist sie Ansprechpartnerin