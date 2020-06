In Dudenhofen gibt es einen neuen DHL-Paketshop. Wie die Deutsche Post mitteilte, können ab sofort im Rewe-Markt in der Speyerer Straße von montags bis samstags, zwischen 7 und 22 Uhr, Pakete, frankierte Päckchen und Retouren abgegeben werden. Außerdem werden Brief- sowie Paket- und Einschreibemarken verkauft.

In Dudenhofen gibt es nach Angaben des Konzerns eine Poststelle in der Carl-Zimmermann-Straße beim Blumengeschäft „Blütenzauber“ und einen DHL-Paketshop in der Rottstraße beim Laden „Autoschilder Reeg“. Bundesweit unterhält die Deutsche Post aktuell rund 28.000 Paketannahmestellen. Die Paketshops ergänzen das bestehende Verkaufsstellennetz aus 13.000 Filialen und 2300 Verkaufspunkten.

