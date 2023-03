Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rohbau an der Ludwigshafener Straße in Dannstadt-Schauernheim nimmt immer mehr Gestalt an: Bis Sommer 2023 sollen hier zwei Neubauten mit insgesamt 35 Wohnungen entstehen. Doch läuft alles nach Plan?

Seit November vergangenen Jahres rollen nahe der Ampelkreuzung im Ortsteil Dannstadt die Bagger. Der Edeka-Markt ist längst an den neuen Standort neben den neuen Friedhof gezogen, das alte Gebäude