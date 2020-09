Wer ein Elektroauto fährt, für den gibt es jetzt zwei neue „Tankstellen“ im Speyerer Umland. Die Pfalzwerke haben an den Rewe-Märkten in Dudenhofen und Schwegenheim Schnellladestationen errichtet.

Kunden, so die Idee, könnten während des Einkaufs bequem Strom tanken. Die Schnellladesäule ermögliche das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen, informiert Rewe. An einem Ladepunkt könne mit 50 Kilowatt Gleichstrom und an dem anderen mit 22 Kilowatt Wechselstrom geladen werden. Somit seien die Säulen mit allen gängigen E-Autos kompatibel. Die Ladestationen würden zu 100 Prozent mit Ökostrom der Pfalzwerke betrieben. Außerdem könnten sie mit allen gängigen Zugangssystemen und Ladetarifanbietern benutzt werden.

Neben einem Ladenetz von mehr als 120 Stationen für E-Bikes betreiben die Pfalzwerke nach eigenen Angaben derzeit mit über 200 Ladepunkten das größte öffentliche Schnellladenetz für Pkw in Rheinland-Pfalz. „Wir erachten den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge als wesentlichen Bestandteil, um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen und die Energiewende weiter voranzutreiben“, sagt René Chassein, technischer Vorstand der Pfalzwerke.

Für Sonja Bock und Marcel Ettner, die die Rewe-Märkte in Schwegenheim und in Dudenhofen als selbstständige Kaufleute betreiben, ist die Ladesäule auch die Abrundung einer Nachhaltigkeitsstrategie: „Unsere Märkte werden schon seit vielen Jahren mit Grünstrom betrieben, und Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind selbstverständlich für uns“, sagt Ettner.