In Böhl-Iggelheim ist am Freitagmittag teilweise der Strom ausgefallen. Laut der Pfalzwerke Netz AG kam es gegen 11.45 Uhr zu einer Störung in deren 20-Kilovolt-Netz. Ursache sei ein defekter Kabelendverschluss gewesen. Betroffen waren Teile des Ortsteils Iggelheim, die bis zu eine Stunde und 42 Minuten ohne Strom waren. Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG habe sofort eingegriffen und die Stromversorgung schnellstmöglich wieder hergestellt, heißt es in der Mitteilung.