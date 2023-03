Die Hanhofer Straße am nördlichen Ortsausgang von Harthausen ist nach fast dreimonatiger Sperrung wieder befahrbar. Das hat der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, Reinhard Burck (Grüne), am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Die Straße musste Mitte Dezember nach einem Wasserrohrbruch auf einem rund 50 Meter langen Abschnitt komplett gesperrt werden. Seitdem mussten Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Hanhofen kamen oder dorthin wollten, eine lange Umleitung über Dudenhofen in Kauf nehmen. Auch die Gewerbegebiete im Norden von Harthausen waren vom Rest des Dorfes abgehängt. In den vergangenen Wochen waren die geplatzte Leitung sowie auch Hausanschlüsse erneuert worden. Die Fahrbahn und die Bürgersteige wurden wiederhergestellt. Wann die wegen der Sperrung bestehenden Änderungen im Busverkehr zurückgenommen werden, konnte Burck noch nicht sicher sagen, da die Straße einen Tag früher als erwartet wieder freigegeben wurde.