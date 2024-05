Bereits zum dritten Mal in Folge kommt es bei den internationalen Titelkämpfen im Gehörlosen-Handball im Finale zum Duell zwischen dem favorisierten Welt- und Europameister Kroatien sowie Gastgeber Deutschland. Beide Teams stehen sich am Samstag ab 16 Uhr bei der EM in Frankenthal gegenüber.

Dabei dürften die Trauben für das Team von Bundestrainer Alexander Zimpelmann hoch hängen. Bisher gab es in den Duellen gegen Kroatien nur Niederlagen. Ob vor heimischem Publikum die Sensation möglich ist? Am Freitagabend setzte sich Kroatien im Halbfinale gegen Serbien mühelos mit 34:23 (17:4) durch. Dagegen hatte Deutschland besonders in der zweiten Hälfte mehr Mühe, um gegen Frankreich mit 26:21 (14:6) zu gewinnen. „Zunächst sind wir froh, im Finale zu sein und nach Tokio fahren zu dürfen. Leider haben wir nach den ersten zehn Minuten in der zweiten Hälfte angefangen, über vieles nachzudenken. Dann spielt man nicht mehr die Abwehr, die man kann“, sagte Zimpelmann. Mit dem Sieg gegen die Franzosen sicherte sich die Mannschaft um den Frankenthaler Dominik Götz zugleich das Ticket für die Deaflympics 2025 in Tokio. Erfolgreichster Torschütze des Teams war Sebastian Klein mit elf Toren.