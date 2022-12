Nach den drei Wasserrohrbrüchen am Mittwoch in Harthausen, Hanhofen und Mechtersheim konnte die Wasserversorgung der Anwohner bis zum Abend wiederhergestellt werden. Das sei dem Einsatz der Stadtwerke Speyer, der ausführenden Baufirma und des Gemeindewerke-Mitarbeiters Jörg Stürzebecher zu verdanken, sagt der Erste Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Reinhard Burck (Grüne). Als letzte hätten die Anwohner in Hanhofen gegen 23.30 Uhr wieder Wasser gehabt. Während in Hanhofen die Alte Landstraße in Höhe der Bushaltestelle für Pkw halbseitig befahrbar ist, bleibt die stark unterspülte Hanhofer Straße in Harthausen in Höhe der Hausnummern 35 bis 37 voll gesperrt. Die Umleitung führt über den Falltorweg zum Kreisverkehr Richtung Dudenhofen. Der Schwerlastverkehr muss laut Burck sogar über die B39 umgeleitet werden. Bis die Straße wiederhergestellt ist, könne es bis in den Februar des kommenden Jahres dauern, befürchtet Burck. Die Verwaltung stehe mit dem Landesbetrieb Mobilität in Kontakt, da es sich bei der Hanhofer Straße um eine überörtliche Straße handelt. Wegen der Sperrungen müsse auch der Busverkehr umgeleitet werden. In Harthausen sind laut Palatina Bus die Haltestellen „Kirche“ und „Hanhofer Straße“ gesperrt, Ersatzhaltestellen sind „Harthausen, Sparkasse“ und „Harthausen, Ost“. In Hanhofen werden die Haltestellen „Hanhofen, Abzweig Harthausen“ und „Kirche“ nicht angefahren, Ersatzhaltestellen sind „Hauptstraße“ und „Hauptstraße, Ecke Raiffeisenstraße“. Bei der Linie 507 und den Anschlussfahrten sei mit erheblicher Verspätung zu rechnen.