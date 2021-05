Nach der Änderung der Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 auf nun 70 Kilometer pro Stunde am Dudenhofener Ortseingang aus Richtung Harthausen hat die Polizei am Dienstag 45 Minuten lang die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Die 42 gemessenen Fahrzeuge seien meistens um die 50 Stundenkilometer schnell gefahren, teilen die Beamten mit. Demnach hätten im Zeitraum von 9.15 Uhr bis 10 Uhr keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden können. Das Versetzen des Ortsschilds und die damit verbundene Anhebung der erlaubten Geschwindigkeit am Ortseingang – das Ergebnis einer Verkehrsschau, die im vergangenen Jahr stattgefunden hat – hatte in Dudenhofen für Diskussionen gesorgt.