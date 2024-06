Die Mitglieder des MTSV Beindersheim trauern um ihren langjährigen Fußballjugendleiter Christian Höllriegl, der am Mittwoch im Alter von 49 Jahren gestorben ist. Der plötzliche Tod des beliebten Jugendbetreuers hat in der gesamten Gemeinde Bestürzung ausgelöst. Noch drei Tage zuvor hatte Christian Höllriegl als Anhänger des 1. FC Kaiserslautern das DFB-Pokal-Endspiel in Berlin besucht.

Höllriegls Tod wird auch Auswirkungen auf das Ergebnis der Gemeinderatswahl haben, weil er für die FWG auf der Kandidatenliste stand. Mehr dazu lesen Sie hier: Zum Artikel.