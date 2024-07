Gegen Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster hat der FSV Mainz 05 keine Probleme. Mittelfeldstratege Nadiem Amiri verletzt sich an der Schulter.

Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein Testspiel gegen Preußen Münster gewonnen. Die Rheinhessen besiegten den Zweitliga-Neuling eine Woche vor dessen Saisonstart mit 3:1 (1:0). Die Tore im Bruchwegstadion schossen Armindo Sieb (32. Minute), Paul Nebel (73.) und Karim Onisiwo (74.). Charalambos Makridis (90.) gelang mit dem Schlusspfiff der Ehrentreffer.

Coach Bo Henriksen, dessen Team den Gästen in allen Belangen überlegen war, wechselte munter durch und gab allen Akteuren Spielanteile. Die Hausherren ließen aber auch viele Möglichkeiten ungenutzt. Neuzugang Sieb besorgte die überfällige Führung, die Nebel und Onisiwo per Doppelschlag innerhalb von einer Minute ausbauten.

Ein paar Sorgen gibt es um Nadiem Amiri, der sich bei einem Zweikampf an der Schulter verletzte. Für ihn kam Torschütze Nebel bereits nach 22 Minuten in die Partie. Am kommenden Mittwoch brechen die Mainzer ins Sommertrainingslager nach Hopfgarten in Tirol auf.