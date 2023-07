Sie singt, er spielt Gitarre: Zusammen bilden Jutta Brandl und Bernhard Sperrfechter ein starkes Jazz-Team. Am Mittwoch, 12. Juli, gastiert das brandlDUOsperrfechter bei Möllers Mittwochsjazz im Salischen Hof in Schifferstadt.

„Come Together“ ist der am meisten verkaufte Beatles-Titel und an diesem Abend zentrales Element. Das sei auch symbolisch für den Mittwochsjazz, bei dem alle zusammenkommen, um einen angenehmen Abend mit gutem Essen und schöner Musik zu verbringen, erklärt der Veranstalter. Neben einigen Beatles- und Pop-Songs werden Brandl und Sperrfechter ihren eigenen Stil und Sound präsentieren. „Auch eigene Songs aus unserem aktuellen Sommerprogramm werden wir für euch spielen“, kündigen die beiden an. Im letzten Pandemiejahr hätten sie zudem ein neues Album aufgenommen.

Das Konzert könne nur Open Air stattfinden. Ein paar Regentropfen wären unter der neuen Überdachung zwar kein Problem, sollte das Wetter aber gar nicht mitspielen, müsste der Auftritt aber ausfallen. Bei gutem Wetter geht es in der Burgstraße 12 um 18 Uhr los. Musik gibt es von 19 bis 21 Uhr. Eine Reservierung ist empfohlen: Telefon 06235 9310.