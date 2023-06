Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Rheinfähre von Altrip nach Mannheim überzusetzen, wird im kommenden Jahr deutlich teurer. Die Betreiber konnten sich zwar in den vergangenen Jahren über einen wachsenden Kundenkreis freuen, haben aber auch mit Problemen zu kämpfen, die sie zwingen, am 1. Januar an der Preisschraube zu drehen.

Seit zwölf Jahren haben sich die Preise für die Benutzung der Altriper Fähre nicht geändert. Jetzt kommt die Rheinfähre Altrip GmbH nicht mehr um eine deutliche Erhöhung