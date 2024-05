In Waldsee sind mehrere Großflächenplakate von Unbekannten entwendet worden. Wie Elisabeth Laubach, Vorsitzende der örtlichen SPD, mitteilt, betrifft das das Plakat der Kreis-SPD und das daneben platzierte Großflächenplakat der Kreis-CDU am Ortseingang von Limburgerhof kommend sowie ein großes Plakat des ASV Waldsee mit Werbung für das Bierfest. Kleinere Plakate in der Nähe seien nicht gestohlen worden. Als Tatzeitraum gibt Laubach die Nacht von Sonntag auf Montag an. Die Waldseer SPD-Vorsitzende hat Anzeige bei der Polizei in Schifferstadt erstattet. Weil nicht nur Parteien betroffen sind, sondern auch der Sportverein, sagt Laubach: „Das ist nicht nur ein Angriff auf die Demokratie, sondern zusätzlich auf das Ehrenamt!“ Der Schaden wird auf 300 bis 400 Euro pro Plakat geschätzt.

Das Großflächenplakat der Kreis-SPD wird ihr zufolge ersetzt – genau wie kleine Plakate der Sozialdemokraten innerhalb des Orts, die jüngst dem Regen zum Opfer gefallen sind.